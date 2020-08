Tweede zit? Deinze laat je blokken in bib en Leietheater Joeri Seymortier

07 augustus 2020

11u11 6 Deinze De stad Deinze opent twee bloklocaties voor jongeren die herexamens hebben, en op een rustige plaats samen willen studeren.

“Veel jongeren geven aan nood te hebben aan een stille, gestructureerde ruimte om in alle rust te kunnen studeren”, zegt schepen Trees Van Hove. “We beseffen als stad dat dit voor sommige jongeren thuis niet mogelijk is. Daarom richt de jeugddienst van woensdag 12 augustus tot en met vrijdag 11 september een bloklocatie in voor studenten. Dat gebeurt in de foyer van de bibliotheek Landegem en in een zaal in Leietheater.”

De bloklocaties worden coronaproof ingericht. Vooraf reserveren is verplicht via www.deinze.be/webshop. Bij aankomst kiest de student één studeerplek uit, die de rest van de dag zijn of haar plaats blijft. Het dragen van een mondmasker is voor beide locaties altijd verplicht, ook op de eigen studeerplek.