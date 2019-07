Tweede Versele-Laga Run wordt groter, langer en groener Opbrengst grootste loopevenement van Deinze gaat opnieuw naar Back On Track Anthony Statius

03 juli 2019

14u15 2 Deinze De tweede editie van de Versele-Laga Run, het vervolg op de 11km van Deinze, blijft groeien. Dit jaar is er ook een parcours van 17 kilometer. De deelnemers zullen naast veel meer groene paden ook een nieuw stukje van de Versele-Laga fabriek ontdekken. Tienkamper Thomas Van der Plaetsen is opnieuw peter en als de benen nog meewillen na het WK Atletiek in Doha loopt hij met zijn Back On Track-team de 7 kilometer mee.

Met 700 deelnemers was de eerste editie van de Versele-Laga Run volledig uitverkocht. Het bekende Deinse veevoederbedrijf breide hiermee een vervolg aan de 11km van Deinze, dat het na vier edities voor bekeken hield, en op 6 oktober 2019 kunnen sportievelingen van alle leeftijden opnieuw deelnemen aan hét loopevenement van de Leiestad.

“Er zijn dit jaar enkele nieuwigheden”, zegt Ellen Toye van Versele-Laga. “Naast een parcours van 7 en 11 kilometer is er voor de liefhebbers ook de mogelijkheid om 17 kilometer te lopen. Deze afstand is een knipoog naar het aantal deelgemeenten die de stad Deinze telt sinds de fusie met Nevele. Het parcours wordt ook een stuk groener en zo lopen de deelnemers van de 11 en 17 kilometer door het stadsbos in Astene en het Kaandelpark in Deinze. Wie de 17 kilometer loopt, maakt nog een extra lus langs de Maaigemdijk. Zoals ieder jaar leidt het parcours de lopers over onze brug over de Leie en door onze fabrieksgebouwen en dit jaar laten we een gloednieuw stuk van onze fabriek zien. We hopen nog een pak meer deelnemers dan vorig jaar te mogen verwelkomen.”

Tienkamper

De opbrengst van de Versele-Laga Run gaat opnieuw naar het Back On Track-fonds van de Deinse tienkamper Thomas Van der Plaetsen. “Met het fonds organiseren we ondertussen al de derde Back On Track challenge”, zegt Thomas. “Vorig jaar hebben 13 ex-kankerpatiënten deelgenomen aan de 7 kilometer van de Versele-Laga Run en dit jaar zijn we met een groep van 25. De uitdaging is om op het einde van het jaar een afstand van 10 kilometer te lopen. Deze mensen worden goed getraind en begeleid en de opbrengst gaat naar de voorbereiding van onze vierde editie. Ondertussen is er ook een Back On Track fietschallenge opgestart. Als alles goed gaat, kom ik na het WK Atletiek in Doha zo snel mogelijk terug om samen met hen de 7 kilometer in Deinze te lopen.”

“Het startschot wordt net zoals vorig jaar gegeven aan de feesttent van Petegem Kermis in de Kastanjelaan in deelgemeente Petegem”, zegt Ellen Toye. “Voor de lopers van de 7 en de 11 kilometer is de start om 10 uur, de deelnemers aan de 17 kilometer beginnen een kwartier later. Op het einde van de run kan iedereen nog napraten met een hapje en een drankje. Er is randanimatie bij start en einde.”

Deelnemen aan de 7 kilometer kost 15 euro, voor de 11 en 17 kilometer betaal je 20 euro en 1 euro hiervan gaat naar het Agentschap Natuur en Bos. Inschrijven kan vanaf vandaag en dit tot en met vrijdag 4 oktober. Wie zich inschrijft tot en met maandag 16 september, krijgt een loopshirt. Meer info via www.versele-laga-sport.be.