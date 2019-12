Tweede verhalenbundel over fusiestad zet Nevele extra in de kijker Anthony Statius

13u03 1 Deinze Stefaan De Groote, Denis Pieters en Manuel Van den Abeele hebben zondagochtend het boek ‘ 112 histories uit Deinze en ‘t Land van Nevele’ voorgesteld in het Deinse stadhuis. Het boek is opnieuw een verzameling verhalen uit de fusiestad en deze keer wordt Nevele extra in de verf gezet.

In een volle raadzaal van Leiespiegel werd zondag het boek 112 histories uit Deinze en ‘t Land van Nevele voorgesteld. Hoofdauteur is Deinzenaar Stefaan De Groote, die de verhalenbundel samenstelde met hulp van Denis Pieters en Manuel Van den Abeele.

“Het boek kan gezien worden als een vervolg op ‘De geschiedenis van Deinze en ‘t Land van Nevele in 112 verhalen’”, zegt Stefaan. “Net voor de lancering van het eerste boek twee jaar geleden werd plots de fusie van Deinze en Nevele aangekondigd en toen hebben we de verzameling verhalen uit Deinze snel aangevuld met verhalen uit Nevele. Omdat heel wat interessante verhalen niet waren opgenomen in het eerste deel, zijn we opnieuw de geschiedenisboeken ingedoken om alle zeventien deelgemeenten aan bod te laten komen.”

Bende van Jan De Lichte

Om de voorstelling op te vrolijken kropen acteurs Roger Minnens en Veerle Schoors in de huid van Alfred Liebaert en Alice Buysse, twee bekende ondernemers uit de geschiedenis van de fusiestad. “Onze stad heeft heel wat opmerkelijke figuren gekend”, zegt Stefaan. “Zo was Alice Buysse, de zus van de bekende schrijver Cyriel, een bedrijfsleidster, dierenrechtenactiviste en politica. Er staan ook heel wat interessante weetjes in,bijvoorbeeld dat het mooiste exemplaar van de Belgische Minerva-auto in Deinze werd gebouwd en dat een groot deel van de beruchte bende van Jan De Lichte uit de streek van Deinze kwam. Met deze 112 histories willen we een breed publiek warm maken voor de erfenis van de vorige generaties en wat zij in goede en kwade dagen hebben doorstaan.”

Het boek is vanaf nu te koop en het wordt uitgegeven bij de Gentse uitgeverij Skribis.