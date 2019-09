Tweede strafste street art-werk van Vlaanderen is alweer verdwenen Anthony Statius

28 september 2019

10u00 0 Deinze Het kunstwerk ‘This is temporary, you are temporary’ van Deinzenaar Ward Foulon heeft de tweede plaats behaald op de wedstrijd Strafste Street Art-werken van Vlaanderen en Brussel. Het werk was te zien op jeugdhuis Brieljant, maar is ondertussen verdwenen.

Radio 1 ging op zoek naar de Strafste Street Art-werken van Vlaanderen en Brussel. Een van de geselecteerde werken was het tijdelijke werk dat Deinzenaar Ward Foulon maakte voor een evenement van het kunstenaarsplatform Kraft collective. Op één nacht werd de slogan ‘This is temporary, you are temporary’ met krijt op de muur van jeugdhuis Brieljant gekalkt. Er werd massaal gestemd op het werk van Ward en zo behaalde hij een mooie tweede plaats.

Ward Foulon was meteen de eerste Vlaamse kunstenaar in de wedstrijd. “Het kunstwerk in krijt is ondertussen alweer verdwenen, maar het blijft toch opmerkelijk dat het de shortlist haalde. Bovendien onderstreept dit werk de tijdelijkheid van sommige street art”, stelde de jury.

Ook cultuurschepen Rutger De Reu (CD&V) in Deinze is trots op het werk van zijn stadsgenoot. “We zullen Ward deze zomer opnieuw de kans geven om een project uit te werken. Het is immers zeer fijn dat niet alleen de street art in Deinze in beeld komt, maar ook dat we op die manier lokaal talent kunnen etaleren.”