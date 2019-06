Tweede Rit van de Burgemeester door Deinze Anthony Statius

28 juni 2019

08u17 5 Deinze Jan Vermeulen (C&V) en Kortweg Cycling Travel organiseren op zondag 30 juni de tweede Rit van de Burgemeester in Deinze. De rit start om 8.30 uur aan het stadhuis van Deinze en wordt onder begeleiding en in peloton verreden.

Na het succes van vorig jaar wordt er opnieuw een Rit van de Burgemeester gereden. Deze fietstocht loopt langs de verschillende deelgemeenten van Deinze.

“De samenwerking met Kortweg Cycling Travel was een schot in de roos”, zegt Jan Vermeulen. “De enige klacht was dat er vorig jaar te snel werd gereden en daar hebben we een mouw aan gepast. Ook de niet geoefende fietser kan meerijden in het peloton aan 22 kilometer per uur. Daarnaast zijn er gemiddelde snelheden van 30, 27 en 25 kilometer per uur. Ook mensen met een e-bike kunnen gemakkelijk meerijden.”

Het eerste peloton start om 8.30 uur en vervolgens starten de pelotons om de vijf minuten. Er is een bevoorrading voorzien ter hoogte van de sporthal te Nevele. Het eerste peloton is terug om 11.30 uur, de andere tussen 11.45 en 12.30 uur. Start en aankomst situeren zich rond het stadhuis van Deinze en café het Groot Verzet. Inschrijven kost 10 euro en gebeurt te plaatse.