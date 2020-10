Tweede poging om fietsbrug aan Maaigemdijk te bouwen Anthony Statius

05 oktober 2020

09u25 0 Deinze De stad Deinze onderneemt een tweede poging om de nieuwe fietsbrug aan te leggen aan Maaigemdijk in Astene. Dit keer met vergunning, want vorig jaar waren de werken gestart zonder weet van De Vlaamse Waterweg.

In november 2017 besliste de gemeenteraad van Deinze om een plat brugje te bouwen naast het bestaande brugje tussen Leieover en Maaigemdijk in Astene, de zogenaamde toegang naar de Maaigemdijk en de ‘hoge bomen’. Hiervoor kocht de stad een stukje grond aan links van het bestaande brugje. Dit nieuwe, platte brugje moet een gemakkelijk alternatief bieden voor fietsers en voetgangers die één van de mooiste plekjes van groot-Deinze willen verkennen.

In de zomer vorig jaar startte men met de werkzaamheden, maar die werden de dag zelf nog stilgelegd. Een van de werkkranen was deels in het water gezakt en toen heeft men De Vlaamse Waterweg verwittigd. Daar was men niet op de hoogte van het feit dat daar werken aan de gang waren, omdat er geen vergunning werd afgeleverd om daar een brug te bouwen. Aangezien er geen vergunning was, liet men de werken stilleggen.

Ondertussen werd door de stad Deinze een aanvraag ingediend en momenteel loopt het openbaar onderzoek. Men kan bezwaar indienen tot 23 oktober. “Het heeft een tijdje geduurd vooraleer de aanvraag ontvankelijk werd verklaard door de Vlaamse overheid”, zegt schepen Bart Van Thuyne (CD&V). “Eens de vergunning wordt afgeleverd willen we zo snel mogelijk starten met de werken.”