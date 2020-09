Tweede Jardin Beauville-weekend met The Starlings en Kölsch Anthony Statius

17 september 2020

19u37 2 Deinze De concertenreeks De concertenreeks Jardin Beauville in het kasteel Ooidonk in Bachte-Maria-Leerne krijgt ook dit weekend topartiesten over de vloer. Vrijdag zorgen Tom Dice en Kato Callebaut onder de naam The Starlings voor muziek en zaterdag staat dj Kölsch op het programma.

Vorig weekend werd het startschot van Jardin Beauville - de concertenreeks ter vervanging van het dancefestival Beauville, dat door het coronavirus niet kan doorgaan - gegeven met het Vlaamse cabaret-duo Kommil Foo en de Duitse dj Âme.

Donderdagavond speelt Mama’s Jasje op het middenplein van kasteel Ooidonk en ook vrijdag en zaterdag staan er gekende namen op de affiche. Vrijdagavond is het de beurt aan The Starlings, beter gekend als Tom Dice en Kato Callebaut. Deze twee singer-songwriters waren te zien in het tv-programma Liefde Voor Muziek, waarin ze betoverende versies brachten van klassiekers. The Starlings staan voor rootsy popmuziek, met een akoestische feel en harmonieën. Verwacht je aan eigen songs en originele covers uit Liefde Voor Muziek. Het optreden van dj Kölsch op zaterdag is al uitverkocht. Volgende week sluiten Jef Neve, Gabriël Rios en Mind Against de reeks af.

Meer info en tickets vind je op www.beau-ville.be.