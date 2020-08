Tweede druk voor boek over Hansbeekse straatnamen Anthony Statius

10u13 0 Deinze Het boek Van Begijnhofstraat tot Zandelaan van Hansbekenaar Frank Langeraert krijgt een tweede druk. Voor het boek ging de redacteur van de lokale dorpskrant VLAKAF zes jaar lang op zoek naar het verhaal achter iedere straatnaam en voetwegel en bij ieder straatnaambord zette hij zoveel mogelijk dorpsgenoten op foto.

In oktober 2019 gaf de Hansbeekse dorpskrant VLAKAF een boek uit over de namen van de straten en voetwegels in het dorp. Het werk van redactielid Frank Langeraert was vrij snel uitverkocht en er was nog interesse, ook van buiten Hansbeke.

“De Erfgoedcel Leie en Schelde verleende einde juni een financiële ondersteuning voor een tweede druk en de drukpersen van Mirto konden opnieuw draaien”, zegt Frank Langeraert. “In het boek staat een verklaring van de namen van de straten en voetwegels. Meestal komt de informatie hiervoor uit het werk van heemkundigen Jan Luyssaert en Albert Martens. Bij elke straat staat een foto van de bewoners die opdaagden voor het fotomoment in de late lente en de vroege zomer. Gelukkig was er geen corona in 2019. De historische schets gecombineerd met foto’s van de huidige bewoners is misschien een idee om ook in een andere gemeente eens te doen?”

Het boek telt 128 pagina’s en kost 20 euro. Het is te verkrijgen via redactie@vlakaf.be of 09/371.82.73.