Twee vrienden met beperking dromen van eigen toneelstuk in tv-programma Vandaag over een jaar: “Toneel zit in ons DNA” Anthony Statius

22 januari 2020

17u41 0 Deinze Stefan Vanderheeren en Pascal Clarysse, twee Deinzenaren met een beperking, dromen van een eigen toneelstuk maken én opvoeren. In de zesde aflevering van het één-programma ‘Vandaag over een jaar’ zullen ze dit samen met Cath Luyten ook proberen. Of het hen gelukt is, weten we pas donderdagavond, maar de twee vrienden vertelden wel al met veel plezier over hun gemeenschappelijke passie. “Ook met een beperking kan je veel bereiken.”

In het tv-programma Vandaag over een jaar ontvangt Cath Luyten gewone Vlamingen die op één jaar tijd iets bijzonders willen realiseren. Opmerkelijke gasten in de zesde aflevering donderdag zijn Pascal Clarysse (40) en Stefan Vanderheeren (42), twee Deinzenaren met een lichamelijke en verstandelijke beperking. De twee mannen zijn al bevriend sinds hun kleutertijd en ze verblijven allebei in de woonvoorziening Verburght in Landegem. Hun doel? In een jaar tijd een eigen toneelstuk schrijven en opvoeren.

We gaan vaak samen naar het toneel kijken, niet enkel als ontspanning maar ook om bij te leren en om te stelen met onze ogen. Toneel is een uitlaatklep en ik kan me er helemaal in laten opgaan Pascal Clarysse

“Toneel is onze grote passie”, zegt Stefan. “Door veel te lezen en zelf ook teksten en gedichten te schrijven ben ik vanzelf in de wereld van het toneelspelen gerold. Ik heb acteerlessen gevolgd aan de kunstacademie van Eeklo en ik stond ondertussen al regelmatig op de planken als acteur. Met De Katsjoe Botten, het theatergezelschap van Verburght, staan we regelmatig op de planken van De Klaproos in Landegem. We zijn gestart met een groep van acht acteurs en ondertussen is dat aantal verdubbeld.” Pascal vult aan: “De kick die je krijgt wanneer je achter het gordijn staat te wachten voor een volle zaal is onbeschrijfelijk. Ik ben nu al 15 jaar met theater bezig en ik vind het nog altijd even plezant. Ik werk deeltijds in een beschutte werkplaats, maar maandag heb ik vrij en dan is het ‘theaterdag’. We gaan vaak samen naar het toneel kijken, niet enkel als ontspanning maar ook om bij te leren en om te stelen met onze ogen. Toneel is een uitlaatklep en ik kan me er helemaal in laten opgaan. Je leert veel dingen bij en je leert nieuwe mensen kennen. Toneel zit gewoon in ons DNA en zonder zouden we niet meer kunnen leven.”

Prachtjaar

Acteren is een ding, maar zelf een toneelstuk schrijven is andere koek. Toch gingen Stefan en Pascal de uitdaging van Cath Luyten aan. “We dromen al lang van onze eigen voorstelling”, zegt Stefan. “Toen we het aanbod kregen om deel te nemen aan Vandaag over een jaar hebben we niet getwijfeld. Zo’n kans krijg je maar een keer in je leven en dus moet je die met beide handen grijpen. We hebben een camera van de VRT gekregen om het volledige proces te filmen en vzw Verburght heeft ervoor gezorgd dat we ons ding konden doen. Ik mag nog niet te veel verklappen, maar we zijn tevreden over wat we ondanks onze beperking hebben kunnen realiseren. We hebben hard gewerkt, maar het is een prachtjaar geweest. Wat ik belangrijk vind aan onze deelname? De appreciatie van het publiek. De mensen die ons kennen, weten wat Pascal en ik wel of niet kunnen, maar de buitenwereld weet dat niet. Met onze deelname aan het tv-programma willen we laten zien dat mensen met een beperking ook hun dromen kunnen najagen. De onze is alvast uitgekomen.”

Vandaag over een jaar is op donderdag 23 januari om 20.40 uur te zien op Eén.