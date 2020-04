Twee verdachten verhoord nadat molotovcocktail naar restaurant gegooid werd Wouter Spillebeen

23 april 2020

14u28 1 Deinze Nadat vorige week woensdag een Nadat vorige week woensdag een molotovcocktail naar de voorgevel van Italiaans restaurant Taormina in de Deinze werd gegooid, zijn twee verdachten gearresteerd en verhoord.

Rond 4 uur ’s morgens de brandende fles naar de ingang van Taormina in de Gaversesteenweg. Die landde op het voetpad en de vlammen sloegen niet over naar het restaurant, waardoor het gespaard bleef van een ramp. In het appartement boven het restaurant lagen namelijk een werknemer en zijn gezin te slapen.

De gerechtelijke diensten startten een onderzoek op en het parket Oost-Vlaanderen stelde een branddeskundige aan die vaststelde dat er zelfs twee brandbommen werden gegooid. De speurders identificeerden twee verdachten, een 19-jarige en een 37-jarige man uit Deinze. Beiden werden verhoord, waarna de jongere verdachte mocht beschikken. De oudere werd na het verhoor voor de onderzoeksrechter geleid, die hem voorlopig vrijliet onder strikte voorwaarden.

Omdat het restaurant niet beschadigd raakte, is het mogelijk om er pizza’s en andere Italiaanse gerechten af te halen.