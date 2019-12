Twee verdachten opgepakt na bedreiging met alarmpistool Wouter Spillebeen en Anthony Statius

12 december 2019

16u46 6 Deinze In Grammene bij Deinze zijn woensdagavond twee personen opgepakt nadat ze met een alarmpistool bedreigingen uitten.

De bedreigingen werden geuit in de familiale sfeer, laat het parket Oost-Vlaanderen weten. “Daarbij werd ook een alarmpistool gebruikt”, klinkt het. “Daarvan is de trekker enkele keren overgehaald. Het gaat over een pistool dat wel geluid kan maken, maar geen kogels kan afvuren. Natuurlijk komt dat wel bedreigend over.” het parket kan verder geen details kwijt over het incident. De politie werd verwittigd en twee verdachten zijn opgepakt. Ze zijn ondervraagd door de onderzoeksrechter en nadien vrijgelaten onder voorwaarden. Ze worden opgevolgd door het parket en zullen zich later voor de rechter moeten verantwoorden.