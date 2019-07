Twee extra voorstellingen van Het gezin van Paemel Anthony Statius

25 juli 2019

08u59 0 Deinze Wegens aanhoudend groot succes worden er nog twee extra aperitiefvoorstellingen van “Het gezin Van Paemel” georganiseerd in CC Leietheater. Deze vinden plaats op zondagen 22 september en 6 oktober om 11 uur.

De ticketverkoop voor Het gezin van Paemel loopt als een trein. Meer dan 10.000 toeschouwers zullen de opener van CC Leietheater komen bekijken. Er werden al extra voorstellingen gepland en nu komen er nog eens twee aperitiefconcerten bij. Voor de andere voorstellingen is er nog een beperkt aantal tickets beschikbaar.

Het gezin van Paemel is een theaterstuk van Nevelaar Cyriel Buysse en de regie is in handen van de in Deinze geboren en getogen Hans Van Cauwenberghe. Het verhaal gaat over een Vlaams boerengezin dat in het begin van de twintigste eeuw gebukt gaat onder armoede en vernederd wordt door de adel. In de Oostvlaamse streektaal komen de kleurrijke personages tot leven.

Tickets zijn te koop via www.hetgezinvanpaemel.be.