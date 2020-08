Twee extra filmpjes om Deinze te promoten Anthony Statius

14 augustus 2020

Deinze De stad Deinze heeft nog 2 extra filmpjes gelanceerd om de toeristische troeven van de Leiestad te promoten. Bekijk hier de filmpjes 'Ervaar Deinze aan de Leie' en 'Kom genieten in Deinze'.

De stad Deinze wil met promotiefilmpjes haar toeristische troeven in de kijker zetten. Na de filmpjes over ‘Zorgeloos verblijven’ en ‘Wandelen en fietsen in Deinze’ werden er nog 2 nieuwe gelanceerd. Dit keer zien we beelden van de Leie in in het laatste filmpje komen onder andere de horecazaken aan bod.

Deze actie maakt deel uit van het relanceplan voor de horeca en het verblijfstoerisme. Met dit relanceplan wil de stad Deinze de lokale handelaars en bedrijven steunen, die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis. De korte promotiefilmpjes werden gemaakt door videoproducer Bram Mervillie van Sixshooter.