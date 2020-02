Twee bestelwagens opengebroken, werkmateriaal ontvreemd Wouter Spillebeen

06 februari 2020

17u44 2 Deinze Inbrekers die bestelwagens viseerden, hebben in de nacht van dinsdag op woensdag twee keer toegeslagen in Deinze.

De eerste inbraak gebeurde in de Damstraat. Daar werd een raam aan de passagierskant aan de voorkant van een bestelwagen stukgeslagen. De dieven gingen op de loop met werkmateriaal, waaronder een slijpschijf, een boormachine en een cirkelzaag die in de laadruimte lagen. In de Merendreestraat in Deinze werd ook een diefstal vastgesteld. Ook daar verdween werkmateriaal, waaronder slijpschijven en een ijzerbinder. De politie van zone Deinze-Zulte-Lievegem is op de hoogte van de diefstallen en heeft een onderzoek opgestart.