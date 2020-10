Tunnels Karm- en Tonnestraat tijdelijk dicht door werken Anthony Statius

02 oktober 2020

17u41 0 Deinze Er moeten bijkomende werken worden uitgevoerd aan de fiets- en voetgangerstunnels in de Karmstraat in Astene en de Tonnestraat in Petegem. Hierdoor zullen beide tunnels tijdelijk worden afgesloten voor fietsers en voetgangers.

De fiets- en voetgangerstunnels in de Karmstraat en Tonnestraat gaan tijdelijk dicht door werken. “Op spoorniveau wordt het dak van de tunnelkokers verbreed”, zegt Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit. “Dit is nodig omdat er momenteel aan beide kanten van de spoorweg te weinig ruimte i voor een eventuele interventie of evacuatie of voor onderhoudswerken. We vinden het vervelend dat dit nu pas werd vastgesteld en niet tijdens het bouwen van de tunnels, maar deze werken zijn wel nodig voor de veiligheid.”

De fietstunnel in de Karmstraat in deelgemeente Astene wordt van dinsdag 6 oktober tot en met vrijdag 9 oktober en van maandag 12 oktober tot en met donderdag 26 november afgesloten. Tijdens de werken is er een wegomlegging via Emiel Clauslaan, Edekestraat, Pontstraat en Prinses Elisabethfietslaan en omgekeerd.

De fietstunnel in de Tonnestraat in deelgemeente Petegem wordt afgesloten van dinsdag 6 oktober tot en met vrijdag 9 oktober en van vrijdag 13 november tot en met dinsdag 15 december. Tijdens de werken is er een wegomlegging voor fietsers via de Sint-Hubertstraat, Molenstraat en Kortrijksesteenweg en omgekeerd. De duur van de werken kan wijzigen, afhankelijk van de weersomstandigheden.