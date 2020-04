Tuinhier Deinze organiseert online les ‘Eerste Hulp voor moestuinbeginners’ Anthony Statius

24 april 2020

10u39 0 Deinze Tuinhier Deinze organiseert op maandag 4 mei de online les ‘Eerste Hulp voor moestuinbeginners’. Inschrijven kan nog tot 1 mei.

“Door de lockdown hebben heel wat mensen de tuin herontdekt”, zegt Nuriël Milleville van Tuinhier Deinze. “Heel wat mensen experimenteerden voor het eerst met een moestuintje, maar voor beginners roept dat misschien wel wat vragen op. Voor hen is er nu deze online les met moes- en fruittuinexpert Guy De Kinder, die alle vragen beantwoordt.”

Deze les vindt plaats op maandag 4 mei om 19 uur. Inschrijven kan tot 1 mei via tuinhierdeinze@gmail.com. Je kan ook meteen je vragen of problemen mailen. Daarna krijg je van ons de nodige info om deel te nemen. De les is gratis. Het aantal deelnemers is wel beperkt, dus snel zijn is de boodschap”, besluit Nuriël.