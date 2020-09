Tuinaannemer raakt gasleiding: straat even afgesloten Tijs Van Puyenbroeck Anthony Statius

12 september 2020

12u20 0

In de Krommestraat in Deinze heeft een tuinaannemer rond 11 uur een gaskraan geraakt bij verbouwingswerken aan een woning. De brandweer kwam ter plaatse om de plaats te beveiligen. Een technische ploeg van Fluvius dichtte het lek. Evacuaties bleken niet nodig. “Het ging om een leiding onder lage druk, gevaar voor de omgeving was er dus nooit”, aldus brandweerluitenant Marc Naessens.