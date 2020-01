TTC Deinze start met benjaminwerking: “Pingpong promoten bij de jeugd” Anthony Statius

02 januari 2020

10u05 0 Deinze De tafeltennisclub TTC Deinze start met een benjaminwerking. Op donderdag 9 januari organiseert de club een gratis tafeltennistraining voor kinderen van 6 tot 9 jaar in sportcomplex Palaestra.

“Deze gratis training geldt als de officiële lancering van de benjaminwerking van onze fusieclub”, zegt voorzitter Mario Boone. “TTC Knal en TTC Palaestra smolten afgelopen zomer samen tot TTC Deinze. Het aantal clubs die in Oost-Vlaanderen een specifiek tafeltennisaanbod hebben voor de allerjongsten is op één hand te tellen, en al zeker in de streek rond Deinze is dit helemaal nieuw.”

“Onder begeleiding van specifiek hiervoor opgeleide trainers kunnen kinderen tussen 6 en 9jaar vanaf 9 januari elke donderdagavond op een ontspannen en speelse manier de plezierige en uitdagende aspecten van tafeltennis ontdekken. De training vindt plaats tussen 17.30 en 19 uur.”

Meer info via mario.boone@skynet.be, 0495/53.90.91 of www.ttcdeinze.be.