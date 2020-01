Truckfun en De vernevelaars steunen Veilige Thuis Anthony Statius

17 januari 2020

13u07 0 Deinze De organisatie van het onlangs opgedoekte Truckfun en de Nevelese vereniging De vernevelaars hebben een nieuwjaarscadeautje geschonken aan de vzw Veilige Thuis in Petegem-aan-de-Leie.

Tijdens het nieuwjaarsfeest voor de bewoners en cliënten van Veilige Thuis kregen zij van de organisatoren van Truckfun een cheque van 600 euro. Truckfun Deinze organiseerde de voorbije vijftien jaar een evenement waarbij iedereen gratis ritjes kon maken in tientallen vrachtwagens. De opbrengst ging steeds naar enkele goede doelen en bij de allerlaatste editie in 2018 werd Veilige Thuis als goed doel gekozen.

Ook De Vernevelaars kwamen langs met een cheque. Deze Nevelse vereniging wil evenementen organiseren om mensen samen te brengen en de opbrengst wordt telkens geschonken aan een goed doel. Met hun Quiz der gekroonde Tafelen van 7 december 2019 verzamelden ze in totaal 2.404 euro voor Veilige Thuis.

Veilige Thuis biedt al 45 jaar hulp en ondersteuning aan volwassen personen met een beperking. Naast Huize Kattebeek, het tehuis in de Nieuwgoedlaan in Deinze waar 39 cliënten wonen, kunnen mensen met een beperking er ook terecht in het dagcentrum. Mensen die zelfstandig wonen in de stad kunnen ook een beroep doen op de dienst ambulante en mobiele ondersteuning van Veilige Thuis. Een deel van het bedrag zal ingezet worden voor nieuw tuinmeubilair en men zal er ook deels de aankoop van een nieuwe wagen mee financieren.