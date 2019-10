Trucker Marc (58) rijdt al twintig jaar zonder brokken: “Gewoon de regels respecteren en mij nooit opjagen” Chauffeur bij Snel Logistic Solutions is eerste Belgische Diamanten Ridder van de Weg Anthony Statius

11 oktober 2019

18u15 0 Deinze Vrachtwagenchauffeur Marc Van Belleghem (58) uit Oostkamp mag zich ‘s lands eerste Belgische Diamanten Ridder van de Weg noemen. Met deze Ridders beloont transportverzekeraar TVM chauffeurs die schadevrij rijden. In het geval van Marc, chauffeur bij Snel Logistic Solutions in Deinze, gaat het over twintig jaar zonder brokken. “Mijn geheim? Gewoon de verkeersregels volgen en altijd rustig blijven achter het stuur”, zegt Marc.

Transportverzekeraar TVM Belgium huldigt ieder jaar haar Ridders van de Weg. Van de duizend vrachtwagenchauffeurs die bij TVM aangesloten zijn rijden er al een pak bronzen, zilveren en gouden ridders - respectievelijk 3, 5 en 10 jaar schadevrij - rond, maar in ons land was er nog geen diamanten ridder. Tot nu, want Marc Van Belleghem is er in geslaagd om twintig jaar zonder brokken te rijden. De man werkt al 28 jaar bij de firma Snel Logistic Solutions in Deinze en daar werd hij vrijdag gekroond tot eerste Diamanten Ridder van de Weg, een unieke prestatie.

“Ik sta iedere ochtend om 4 uur op zodat ik zeker om 5 uur op het werk ben”, zegt Marc. “Soms ben ik hier een half uur te vroeg, maar dat vind ik niet erg. Een vast uur om na het werk naar huis te komen heb ik niet, want ik rijd altijd op mijn gemak. Dat is het geheim om geen brokken te maken, rustig blijven achter het stuur. De laatste keer dat ik schade had, nu dus twintig jaar geleden, heb ik twee paaltjes omver gereden omdat ik mij aan het haasten was. Toen heb ik besloten om met nooit meer te laten opjagen in het verkeer. Als je gewoon de verkeersregels respecteert, lukt dat. Zo neemt een goede chauffeur nooit zijn telefoon op wanneer hij aan het rijden is. Daarnaast moet je ook wel een portie geluk hebben, want je hebt niet altijd alles zelf in de hand. Een voorbeeld voor andere chauffeurs? Ja, ik vind dat ik dat wel mag zeggen.”

“Na 28 jaar doe ik mijn job nog altijd even graag”, vervolgt Marc. “Tijdens het rijden zet ik altijd radiozender Joe op en dan ben ik vertrokken. Ik doe vooral distributie in Oost- en West-Vlaanderen en zie zo’n vijftien klanten per dag. Ik voel me hier goed en ik ben blij dat ik mag werken. Binnen vijf jaar ga ik op pensioen en ik weet nu al dat ik mijn job zal missen. Maar ik blijf aanwezig op de weg want ik heb enkele jaren geleden een camper gekocht, waarmee mijn vrouw en ik geregeld op uitstap gaan.”

In het bijzin van zijn familie en collega’s werd Marc vrijdagmiddag gehuldigd tijdens een feestje bij Snel Logistic Solutions in industrieterrein De Prijkels. Van zijn werkgever kreeg hij een gloednieuwe Scania P280 6X2 én daarbovenop kreeg hij nog eens 1.000 liter diesel om in zijn camper te doen. “We zijn enorm trots dat uitgerekend een van onze chauffeurs zich tot de allereerste Belgische Diamanten Ridder van de Weg mag kronen”, zegt Geert Snel, zaakvoerder van Snel Logistic Solutions. “Marc is een echte topchauffeur, die zijn job altijd doet zoals het moet. Ook de klanten zien hem heel graag komen. Hij is strikt, punctueel en altijd bereid een handje toe te steken wanneer de planning dat zou vragen. Een schoolvoorbeeld voor menig vrachtwagenchauffeur dus.”