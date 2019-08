Triatleten overspoelen stadscentrum Anthony Statius

25 augustus 2019

12u32 0 Deinze Het tweedaagse triatlonweekend deed het stadscentrum van Deinze goed vollopen. De meer dan zevenhonderd triatleten, die verspreid over twee dagen aan de wedstrijden deelnamen, brachten ook een horde supporters mee.

Het tweedaagse triatlonweekend van Sport-Events is op zeven jaar tijd uitgegroeid tot een van de grootste sportevenementen in de Leiestad. Samen met de start van Gent-Wevelgem en Nokere Koerse zet het Deinze op de kaart als sportstad. De honderden atleten brachten in hun kielzog duizenden supporters mee.

“Wat deze wedstrijd nog extra cachet geeft, is het feit dat er ook veel inwoners van Deinze zelf deelnemen, zowel aan de sprinttriatlon op zaterdag als aan de lange afstandswedstrijd. Dankzij het toegankelijkere 111-concept - 1 kilometer zwemmen, 100 kilometer fietsen en 10 kilometer lopen, is deze triatlon haalbaarder geworden voor een groter publiek met een recordaantal inschrijvingen tot gevolg.”