Triatleet Hannes Bonami schenkt 1.000 euro aan Back on Track Anthony Statius

10 december 2019

10u08 0 Deinze Sportmannen uit Deinze steunen elkaar. Zo organiseerde triatleet Hannes Bonami uit Landegem een sponsoractie ten voordele van het Back on Track-fonds van tienkamper Thomas Van der Plaetsen.

In oktober nam Landegemnaar Hannes Bonami deel aan het 41ste wereldkampioenschap triatlon, Ironman in Hawaï. Hannes, die lid is van het Leie Triatlon Team Deinze, koppelde zijn deelname aan een sponsoractie voor Back on Track, het fonds van de Deinse tienkamper Thomas Van der Plaetsen dat zich inzet om kankerpatiënten te steunen en te begeleiden in de moeilijke fases. Hannes wist met zijn actie 1.000 euro te verzamelen en hij overhandigde zijn cheque in de raadzaal van dienstencentrum Leiespiegel.