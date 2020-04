Triagecentrum test nu ook zorgverleners op coronabesmetting: “Druk op ziekenhuizen wegnemen” Anthony Statius

03 april 2020

08u43 0 Deinze Het medisch Het medisch triagecentrum in de Palaestra in Deinze gaat nu ook coronatests uitvoeren bij zorgverleners. “Het is niet de bedoeling om andere mensen hier te testen op een besmetting, dit gebeurt nog steeds in de ziekenhuizen, ook bij ernstige gevallen”, zegt Johan Matthijs, voorzitter van Huisartsenkring Schelde-Leie.

Huisartsen uit Deinze, Nevele, Zulte, De Pinte, Nazareth, Sint-Martens-Latem en de Gentse deelgemeenten Afsnee, Sint-Denijs-Westrem en Zwijnaarde - goed voor 102.000 inwoners - kunnen sinds twee weken patiënten die misschien besmet zijn met het coronavirus doorverwijzen naar het centraal triagecentrum in het sportcomplex Palaestra in de Kastanjelaan in de Deinse deelgemeente Petegem-aan-de-Leie.

“De werking blijft onveranderd”, zegt Johan Matthijs. “De huisartsen doen eerst een telefonische triage, waarbij enkel patiënten met ernstige symptomen worden worden doorverwezen naar het triagecentrum. Daar worden onderzoeken uitgevoerd door de huisarts van wacht en indien er een ernstig gezondheidsrisico is, wordt de persoon in kwestie doorverwezen naar het AZ Sint-Vincentius in Deinze of het AZ Maria-Middelares in Sint-Denijs-Westrem. Pas daar wordt de patiënt getest op besmetting met het coronavirus. Naar analogie met de richtlijnen van de overheid wordt nu wel een uitzondering gemaakt voor zorgverleners. Indien zorgverleners hoge koorts hebben en klassieke coronasymptomen zoals infectie op de bovenste luchtwegen vertonen, dan kunnen de huisartsen in het triagecentrum ook een coronatest uitvoeren. Dit doen we om de ziekenhuizen te ontlasten. Het is dus voor alle duidelijkheid niet de bedoeling dat we in het triagecentrum eender wie gaan testen, ook niet de ernstige gevallen.”