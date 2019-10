Trekveer Bathio opnieuw hersteld Anthony Statius

16u23 0 Deinze Fietsers en voetgangers kunnen opnieuw gebruik maken van het trekveer ‘Bathio’. De oversteek op de Oude Leiearm in Bachte-Maria-Leerne werd voor een tweede keer dit jaar hersteld door De Vlaamse Waterweg.

Het zelfbedieningsveer Bathio was sinds begin september buiten gebruik. De vlotter van het toegangspad was kapot en daardoor kon het trekveer niet aanmeren. In mei was het zelfbedieningsveer op de Leie ook gedurende enkele dagen buiten gebruik. Toen was er schade aan de trekkabel en die werd veroorzaakt door slijtage omdat het veer zeer veel gebruikt wordt.

Op dinsdag 1 oktober konden fietsers en voetgangers voor het eerst weer de Leie oversteken. “De herstellingswerken hebben wat langer geduurd omdat er tijdens het repareren van de vlotter nog twee mechanische defecten werden ontdekt”, zegt Karen Buyse van De Vlaamse Waterweg. “Nu zou Bathio terug voor lange tijd operationeel moeten zijn.”