Trekveer Bathio opnieuw defect Anthony Statius

09 september 2019

14u23 1

Het trekveer ‘Bathio’ op de Oude Leiearm in Bachte-Maria-Leerne is opnieuw defect. De vlotter van het toegangspad is kapot en daardoor kan Bathio niet aanmeren. De medewerkers van De Vlaamse Waterweg zijn ondertussen begonnen aan de herstellingswerken.

In mei was het zelfbedieningsveer op de Leie ook gedurende enkele dagen buiten gebruik. Toen was er schade aan de trekkabel en die werd veroorzaakt door slijtage omdat het veer zeer veel gebruikt wordt.