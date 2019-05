Trekveer Bathio nog tot woensdag buiten dienst Anthony Statius

24 mei 2019

13u17 0 Deinze Het trekveer ‘Bathio’ op de Oude Leiearm in Bachte-Maria-Leerne is defect. De Vlaamse Waterweg start maandag met de herstellingswerken en woensdag zou het veelgebruikte zelfbedieningsveer opnieuw operationeel moeten zijn.

Het trekveer Bathio is tot op de draad versleten. In de zomer van 2016 werden de houten steigers nog volledig vernieuwd, maar ook het veer zelf blijkt nu een opknapbeurt nodig te hebben.

“Deze week werd schade vastgesteld aan de trekkabel”, zegt Hélène Vermeulen van De Vlaamse Waterweg. “Deze is helemaal gerafeld en daardoor kan het veer momenteel niet meer bediend worden met het draaiwiel. De oorzaak is vermoedelijk slijtage omdat het veer zeer veel gebruikt wordt. We starten maandag 27 mei met de herstellingswerken en we hopen dat deze woensdag zullen afgerond zijn. Tot dan kan Bathio niet gebruikt worden.”