Treintje van De Brielmeersen voert shoppers binnenkort door het stadscentrum Anthony Statius

09 september 2019

18u19 0 Deinze Om wat meer beleving in de Deinse winkelstraten te krijgen wordt Happy Loco, het bekende treintje van De Brielmeersen ingeschakeld. Vanaf zaterdag 5 oktober zal het treintje iedere zaterdagnamiddag shoppers oppikken langs twee trajecten door het handelscentrum van de stad. “Gewoon wuiven en je kan gratis op het treintje springen”, zegt schepen Bruno Dhaenens (Open Deinze).

Tijdens het Weekend van de klant lanceeren de vzw Deinze Winkelstad en het stadsbestuur de campagne ‘Spoor goed in Deinze Winkelstad’. Met het bekende treintje Happy Loco uit de Brielmeersen wil men zo de consumenten van de randparkings snel naar de winkels brengen.

“We hebben geen kleine kern van één of twee winkelstraten zoals in kleinere steden”, benadrukt centrummanager Chris Verghote, “maar in onze stad zijn de handelaars verspreid over meerdere straten. Een paar maanden geleden lanceerden we de campagne ‘Parkeren aan de rand’ die de klanten overtuigde om de auto op de gratis randparkings te parkeren en met de fiets of te voet naar de winkelbestemming te gaan. Met ons treintje gaan we nog een beetje verder.”

“Met dit treintje laten we de mensen de kans om onze stad en haar uitgebreid aanbod op een leuke manier te ontdekken”, zegt schepen van Lokale Economie Bruno Dhaenens (Open Deinze). “Het principe is eenvoudig: het treintje rijdt langs twee vaste trajecten en wie op de trein wil stappen, moet gewoon met de hand wuiven. Wie wil afstappen, duwt op de toeter. Het startschot wordt gegeven tijdens het Weekend van de klant op 5 en 6 oktober. Daarna volgt een evaluatie. Het is de bedoeling dat het treintje alle zaterdagen rijdt in oktober, november, december en januari en dit van 13 tot 17.40 uur. ‘Happy Loco’ heeft een capaciteit van 48 personen en zowel kinderen, volwassenen als gezinnen met buggy’s kunnen de trein gebruiken.”

Het eerste traject loopt via parking Brielpoort, Brielstraat, Markt, Kongoplein, Guido Gezellelaan, Gentstraat, Kortrijkstraat en Tweebruggenlaan terug naar Brielstraat en Parking Brielpoort. Daarna start het tweede traject en dit gaat via parking Brielpoort, Brielstraat, Tolpoortstraat, station, Gaversesteenweg, Volhardingslaan en Tweebruggenlaan terug via de Brielstraat en Parking Brielpoort.

Meer info via www.beleefdeinze.be en de Facebookpagina Deinze Winkelstad.