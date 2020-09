Trainer David Gevaert en SK Deinze nemen het in eigen huis tegen RWDM op: “Na nul op zes moet je reageren” Hans Fruyt

11 september 2020

16u12 0 Deinze Een goed resultaat én een goeie prestatie! Daar mikt trainer David Gevaert met SK Deinze op. Zaterdagavond (20.45 uur) zakt RWDM naar de Leiestad af. De oranjehemden moeten de nul van de tabellen vegen. Vorig seizoen won Deinze in Molenbeek, maar RWDM onderging een metamorfose.

“Na een nul op zes moet je reageren”, beseft David Gevaert. “Tegen RWDM een goed resultaat neerzetten is heel belangrijk. Hopelijk kunnen we dat koppelen aan een degelijke prestatie. We hebben de twee voorbije weken hard en goed gewerkt. Er zit leven in deze spelersgroep. Dat moet er eens uitkomen. Hopelijk tegen RWDM. Die ploeg valt helemaal niet meer te vergelijken met vorig seizoen. Yagan speelde altijd in de Jupiler Pro League, Terki heeft een verleden bij Lokeren en stond ook op onze radar, Bangoura was vorig seizoen een van de beste schutters in eerste amateur en Nangis speelde vele jaren in de Franse Ligue 2. Om vier belangrijke nieuwkomers te noemen.”

Darko Van Rie in selectie

Het ziet er naar uit dat William Dutoit, de doelman die overkwam van KV Oostende, tegen RWDM het Deinse doel zal verdedigen. Eerste keeper Tom Vandenberghe heeft een minder goeie trainingsweek achter de rug. Woensdag trainde hij niet, donderdag slechts op halve kracht. De Waregemnaar liep een letsel aan de adductoren op en is onzeker voor de wedstrijd van de derde speeldag. Vandaar dat trainer Gevaert de jonge Darko Van Rie opneemt in zijn voorlopige wedstrijdselectie. Hij houdt het bij 21 namen. Wat betekent dat Renato Neto en Dylan De Belder voor het eerst het wedstrijdblad kunnen halen. Ronald Vargas maakte de verplaatsing naar Seraing al mee en kreeg in het slot van die partij zijn eerste speelminuten. “Neto, Vargas en De Belder hebben de twee voorbije weken op training alles kunnen meedoen”, verduidelijkt trainer Gevaert. “Ze zitten alle drie in de ruime kern. Viktor Boone kreeg deze week minder aangenaam nieuws. Hij zit met vochtophoping op het dijbeen waardoor hij een maand langer moet inbinden. Mehdi Tarfi staat verder. Hij traint deels met de groep. Toch zal het nog een tijdje duren voor Mehdi wedstrijdfit is.”

Selectie: Dutoit, De Looze, De Greef, Blondelle, Vansteenkiste, Le Postollec, Lecomte, Challouk, Van Walle, Schils, Mertens, Dansoko, Vargas, Neto, De Belder, Staelens, El Banouhi, Libbrecht, De Schutter, Vandenberghe (?), Van Rie.