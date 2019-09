Touwtrekken met kano’s, in Astene doen ze het ieder jaar Anthony Statius

01 september 2019

13u38 0 Deinze De Battle of Astene Sas, het kanogevecht op de Leie in Astene, blijft groeien. Voor de derde editie schreven zich vijftien teams in en zij waagden zich zondag aan een kanorace, een hindernissenparcours, een partijtje touwtrekken en een steekspel.

De Deinse Kajak Club organiseerde op zondag 1 september de derde editie van Battle of Astene Sas. Vijftien teams van zes personen oefenden kracht en behendigheid op de Leie in Astene. Dankzij het mooie zomerweer genoten tientallen supporters vanop de oever van het spektakel.

“Ieder jaar schrijven zich meer teams in voor onze wedstrijd", zegt organisator Arno Corijn. “Zo zetten we de Deinse Kajak Club op de kaart en ondertussen heeft Deinze er een nieuw jaarlijks sportevenement bij. Het mooie is dat jong en oud kan deelnemen, iedereen is welkom.”