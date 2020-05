Totally 90's uitgesteld naar volgend jaar Anthony Statius

08 mei 2020

14u21 1 Deinze De door het coronavirus afgelaste Totally 90's-fuif in de Brielpoort wordt verzet naar 13 maart 2021. Dit laat organisator Koen Van Der Heyden weten.

Totally 90's, de party die op 14 maart zou doorgaan in de Brielpoort in Deinze, is met een jaar uitgesteld. Het zo goed als uitverkochte evenement moest enkele dagen vooraf geannuleerd worden door de coronamaatregelen.

“De stad Deinze heeft mij nu een definitieve nieuwe datum gegeven, namelijk 13 maart 2021", zegt Koen Van Der Heyden. “De gekochte tickets zullen worden omgezet in waardebonnen die tot eind 2022 kunnen gebruikt worden voor elke Totally 90’s -of Retro Beats-party. Meer info over het omzetten van tickets in waardebonnen volgt nog. De tickets zijn ook niet verbonden aan de ticketkoper, dus onderling doorgeven of verkopen kan dus ook altijd. Het coronavirus is een flinke klap voor de evenementensector. Hoewel de situatie buiten onze controle ligt, hopen we oprecht op begrip.”

Meer info op www.totally90s.be, de Instagrampagina en de Facebookpagina.