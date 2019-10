Tot Volksverheffing speelt komedie in De Pulle Anthony Statius

10 oktober 2019

12u18 0 Deinze De toneelvereniging Tot Volksverheffing staat dit weekend met de komedie ‘Een Spaans mes snijdt aan twee kanten’ op de planken in zaal De Pulle.

Een Spaan mes snijdt aan twee kanten is een blijspel van Maurice De Grauwe en het werd geregisseerd door Belle Peeters. Het verhaal gaat over een directeur van een lookworstenfabriek. Om zijn erfenis te verzekeren wil hij zijn zoon koppelen aan de dochter van zijn onderdirecteur, maar de jonge vrouw heeft meer aandacht voor een Spanjaard, die ze leerde kennen op taalstage.

Er zijn nog voorstellingen op vrijdag 11 en zaterdag 12 oktober om 20 uur in zaal De Pulle in Tolpoortstraat 114 in Deinze. Meer info en tickets via 0476/61.19.35 of desmetvera@telenet.be.