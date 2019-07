Topkok Sam Van Houcke gaat voor Bocuse d’Or én Global Chef Challenge Wouter Spillebeen

05 juli 2019

16u47 0 Deinze Sam Van Houcke, de chef-kok uit Hansbeke die in Gent restaurant Maste uitbaat, doet naast een gooi naar de Global Chef Challenge in Sint-Petersburg ook mee aan de prestigieuze Bocuse d’Or. Samen met vier andere Belgische koks zal hij strijden voor een plaats in de Europese finale in Estland. “Deze wedstrijd staat op iedereen zijn verlanglijstje.”

Van Houcke heeft een prijzenkast om ‘u’ tegen te zeggen. Hij kreeg al de titels ‘Eerste kok van België’ (2013), ‘Jeunes Restaurateurs d’Europe’ (2014), ‘Ster van de Belgische keuken’ (2015 en 2018), Flemish Kitchen Rebel (2015), San Pellegrino Young Talent (2016) en ‘Viskok van het jaar 2017’ en mag nu met de Europese medaille in handen naar de finale van de Global Chef Challenge in juli 2020 in Sint-Petersburg. Alsof dat nog niet genoeg was, schreef Van Houcke zich ook in voor de Bocuse d’Or.

Geen belemmering

“Die wedstrijd staat op het verlanglijstje van iedereen die op culinair vlak iets doet”, zegt Van Houcke. “Ik hoop dat we goed scoren en een positieve wedstrijd hebben. Er zitten een paar kleppers tussen de kandidaten die de Bocuse al gedaan hebben, dus ik ben verre van de favoriet. Dat betekent ook dat ik niets te verliezen heb. Anderen moeten hun titel verdedigen.”

Bijna tegelijk aan twee prestigieuze wedstrijden deelnemen lijkt een hele opdracht, maar Van Houcke relativeert. “Eigenlijk is dat zelfs een voordeel. Het zijn dezelfde handelingen, die verschillen bijna niet. Het is alsof iemand honderd meter loopt en daarna nog eens vierhonderd. Ik beschouw het niet als een belemmering of een nadeel.”