Toonzaal DSM Keukens verhuist van Nevele naar Latem Anthony Statius

24 januari 2020

16u15 0 Deinze Het Nevelse familiebedrijf DSM Keukens verhuist haar toonzaal in Nevele naar de Xavier De Cocklaan (N43) in Sint-Martens-Latem. Het hoofdkantoor blijft op dezelfde locatie langs Vaart links gevestigd.

DSM Keukens vierde vorig jaar haar honderdste verjaardag en dit jaar staan er enkele veranderingen op til. Op donderdag 30 januari opent het bedrijf van de familie De Schepper zijn nieuwe toonzaal in Sint-Martens-Latem. Deze komt in het pand waar vroeger de supermarkt Spar gevestigd was. De toonzaal in Nevele maakt plaats voor een opleidingscentrum en extra kantoorruimte.

“We hebben in twee jaar tijd drie nieuwe vestigingen geopend en we zijn uitgebreid naar Wallonië”, zegt marketingdirecteur Sofie De Schepper. “Er was nood aan een goed opleidingscentrum met een aparte ruimte voor elke afdeling en daarom hebben we besloten om onze toonzaal in Nevele te verhuizen naar een andere locatie. In de toonzaal in Sint-Martens-Latem zullen er naast een ruim aanbod aan kwaliteitskeukens ook een aantal corners/mini-appartementen uitgewerkt zijn onder het concept DSM More. Naast een mooie keuken kan je er ook dressings op maat en een volledige interieurinrichting vinden in de stijl van je keuken. Daarnaast zal er ook een Outdoor Kitchen te zien zijn en worden er andere nieuwigheden tentoongesteld.”