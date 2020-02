Tonnagebeperking op komst in Molenstraat Anthony Statius

26 februari 2020

10u27 0 Deinze Er komt een tonnagebeperking in de Molenstraat in deelgemeente Petegem-aan-de-Leie. De verkeersborden werden besteld, maar nog niet geleverd.

Gemeenteraadslid Matthias Neirynck van oppositiepartij N-VA kaartte op de laatste gemeenteraad de verkeersproblematiek in de Molenstraat nogmaals aan.

“Naar aanleiding van de sluiting van de spooroverweg in de Tonnestraat is de verkeersdruk in de Molenstraat sterk gestegen”, zegt Neirynck. “Al jaren zijn de buurtbewoners vragende partij om gepaste maatregelen. In eerder overleg met het stadsbestuur werd een tonnagebeperking afgesproken. Ik ben blij te horen dat de verkeersborden er zullen komen, maar er zal meer nodig zijn om de verkeersdruk in de Molenstraat te beperken. De verkeersafwikkeling zou beter volledig gebeuren via de Nachtegaalstraat. We hebben vernomen dat Infrabel die denkpiste niet ongenegen is. Op termijn zouden de spooroverwegen in de Molenstraat en de Nachtegaalstraat gesloten worden. In de Nachtegaalstraat zal dan wel een ondertunneling voorzien worden voor doorgaand verkeer.”