Toneelvereniging Fenix speelt Amateurs! Anthony Statius

18 november 2019

07u52 0 Deinze De Landegemse toneelvereniging Feniks brengt met haar nieuwste productie Amateurs! een hilarische kijk op het amateurtoneel van Wannie De Wijn. De première vindt plaats op vrijdag 6 december in zaal De Klaproos in Landegem.

Amateurs! is een speciale voorstelling, want voor de tiende keer gaat Fenix in zee met de Hansbeekse regisseur Wim Langeraert. Het stuk gaat over zes acteurs van een amateurgezelschap die eindelijk mogen repeteren in de grote zaal van de schouwburg. Om het niveau van hun jubileumvoorstelling omhoog te brengen hebben ze een professionele regisseur aangetrokken. De sfeer wordt steeds nerveuzer, er is nog maar weinig tijd tot de première, de regisseur wordt ongeduldiger, kostuums zijn nog niet af, er is geen decor en wie doet nu eigenlijk wat?

De cast bestaat uit Karien De Vriese, Luc Haeck, Veerle Minjauw, Martin De Paepe, Gunnar Claeys, Lieven De Maeyer en Annemie Stevesyns.

De voorstellingen vinden plaats op 6, 7, 13 en 14 december om 20 uur in zaal De Klaproos in Landegem. Tickets via website www.ltvfeniks.be.