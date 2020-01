Tom en Jurrina bakken frietjes in jaren 50-setting ‘t Nevelaarke opent de deuren in dorpscentrum Anthony Statius

17 januari 2020

18u27 0 Deinze Nevele is een frituur rijker. Tom De Ruyck (38) en zijn vriendin Jurrina Duprez (28) openden deze week ‘t Nevelaarke in het dorpscentrum. De frieten worden er op traditionele wijze gebakken in ossenvet, maar voor het interieur ging het koppel voor een kleurrijke Amerikaanse jaren 50-stijl.

Op het eerste zicht heeft frituur ‘t Nevelaarke veel mee van een Amerikaanse diner uit de jaren 50, maar de menukaart is er oer-Vlaams. Bitterballen, frikandellen en satés en Jupiler uit het flesje. Aan de frietketels staan Tom De Ruyck en Jurrina Duprez, twee jonge mensen met twee totaal verschillende achtergronden.

“Ik had vroeger een aantal mobiele frietkramen onder de naam Lotte’s Burger, genoemd naar mijn dochter”, vertelt Tom. “Daarna ben ik enkele jaren aan de slag gegaan bij de takeldienst D&S, maar door een zwaar werkongeval ben ik moeten stoppen. Ik heb lang in het ziekenhuis van Deinze gelegen en daar heb ik Jurrina ontmoet in 2015. Zij werkte daar op dat moment en na een tijdje is de vonk overgeslagen.” “Jurrina vult aan: “Ik ben lange tijd actief geweest als profrenner, maar ik ben er vorig jaar mee gestopt. Twee maand geleden hebben Tom en ik beslist om een frituur te beginnen. Voor mij een volledige carrièreswitch, maar ik zie het volledig zitten.”

Tom en Jurrina vestigden zich op Nevelemarkt, in het pand van waar vroeger schoenmaker Tatsevoet zat. “We hebben het pand volledig zelf verbouwd en ook de inrichting is een eigen creatie”, zegt Tom. “Ik ben gegaan voor een jaren 50-look met de typische zitbankjes en tafels, die je vaak in Amerikaanse films ziet. Er staat een levensgrote pop van Betty Boop en ook mijn liefde voor auto’s en pop-art zit verweven in het interieur. Hiermee willen we het verschil maken met andere frituren; mensen moeten op hun gemak kunnen zitten. Ook op het vlak van frietjes bakken willen we ons onderscheiden van de rest. De frieten worden met de hand gesneden en ze worden nog op artisanale wijze, dus in ossenvet, gebakken. Zo blijft er veel meer zetmeel aanwezig in de frieten met een veel rijkere smaak als gevolg. Vele sauzen zijn huisbereid en ook onze stoofvleessaus en onze vol-au-vent maken we zelf. Er is momenteel een basisgamma, maar eens we onze draai gevonden hebben, is het de bedoeling om uit te pakken met extra snacks zoals hamburgers op Ierse en Amerikaanse wijze. Ook aan het milieu wordt gedacht. We werken met recycleerbaar materiaal en we proberen plastic zakjes zoveel mogelijk te vermijden. We gaan voor een combinatie van artisanaal en ecologisch.”

Achter de naam ‘t Nevelaarke zit een duidelijke boodschap. “Ook al is Nevele nu een deel van de fusiestad Deinze geworden, toch vinden wij en met ons vele andere Nevelaars dat onze gemeente haar eigenheid moet behouden”, besluit Tom.

‘t Nevelaarke is open van woensdag tot en met zondag, op maandag en dinsdag is de zaak gesloten.