Tolpoortstraat onderbroken door defecte kabel Anthony Statius

05 oktober 2020

15u11 1 Deinze De Tolpoortstraat - het deel van de vroegere Stationsstraat - in Deinze wordt dinsdag afgesloten door werkzaamheden. Tussen 9 en 15 uur kan je de straat niet inrijden.

Door een defecte kabel in de Tolpoortstraat moet Fluvius dringende herstellingswerken uit te voeren. Hiervoor moet de rijweg over de volledige breedte opgebroken worden.

De werken zullen morgen (dinsdag) tussen 9 uur en 15 uur plaatsvinden. Hierdoor wordt de Tolpoortstraat tussen de verkeerslichten van de N43 (Gentstraat) en de Achiel Van Eechautestraat afgesloten voor alle verkeer. Er is een omleiding voorzien voor het verkeer komende van de E17 richting stadscentrum via het Statieplein en de Georges Martensstraat en vanuit het stadscentrum richting station en E17 via de Kortrijkstraat, de rotonde, de Volhardingslaan en de Gaversesteenweg. Wie uit de Achiel Van Eechautestraat komt, moet links afslaan.