Tolpoortstraat krijgt bloemenbad Anthony Statius

21 februari 2020

07u27 0 Deinze De Tolpoortstraat in Deinze wordt volgend weekend ondergedompeld in een bloemenparadijs. Vanaf vrijdag 28 februari zullen zo’n 4.000 kleurrijke voorjaarsbloeiers en planten de straat sieren en klanten mogen die meenemen.

“Met deze actie willen we niet alleen onze straat in de bloemen zetten, maar ook alle klanten”, zegt Bart Debbaut, zaakvoerder van Pralinja en aanspreekpunt van de Tolpoortstraat. “Klanten die tijdens deze actie langskomen mogen zolang de voorraad strekt een bloemetje of plantje uitkiezen en meenemen. We hopen om zo de lente uit te dragen over Deinze en omstreken en dat vanuit de Tolpoortstraat. In totaal nemen er 27 handelaren deel aan deze lenteactie. Keuze genoeg dus voor een gezellige winkeldag met als extraatje mooie lentebloemen voor in de tuin of op het terras.”

Voor deze actie sloegen alle handelaars in de straat de handen in elkaar. Het initiatief werd meteen ook door de vzw Deinze Winkelstad omarmd en ondersteund. “Dergelijke initiatieven juichen we toe”, zegt Hans D’Hulster, voorzitter van Deinze Winkelstad vzw. “We kunnen vanuit de vzw tal van activiteiten bedenken maar een actie is zoveel sterker als deze vanuit de handelaren zelf komt”.