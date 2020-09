Tolpoortbrug oververhit door hete nazomer Anthony Statius

15 september 2020

13u57 2 Deinze De temperaturen schieten zodanig hard de hoogte in dat ook de Tolpoortbrug in Deinze opnieuw afkoeling nodig heeft. De metalen ophaalbrug heeft af en toe last van de warmte, maar voor deze tijd van het jaar is dit toch uitzonderlijk.

Tijdens de hittegolf van afgelopen zomer moest de Tolpoortbrug, de ophaalbrug die de toegang vormt tot de Tolpoortstraat, door middel van een pompsysteem afgekoeld worden. De kegels en waterslangen op de brug zijn ondertussen een jaarlijks terugkerend fenomeen geworden. Door de extreme hitte zet de brug uit en kan hij niet meer open en dicht. Ook deze week werden de pompen opnieuw bovengehaald om het brugdek af te koelen, ongezien voor de tijd van het jaar.

In mei maakte de Vlaamse overheid de lijst bekend van bruggen die dringend moeten worden aangepakt. De Tolpoortbrug, die beheerd wordt door De Vlaamse Waterweg, kreeg het label ‘in zeer slechte staat’. Ook de Krommebrug en de Dosschebrug verkeren in slechte staat. Vorig jaar werd de Tolpoortbrug al eens afgesloten voor dringende herstellingswerken. De stad is in onderhandeling met De Vlaamse Waterweg om het probleem van oververhitting aan te pakken.