Tolpoortbrug hapert opnieuw door extreme hitte, handelaars drie uur lang amper bereikbaar Haperende brug doet discussie over omkeren rijrichting Tolpoortstraat oplaaien Anthony Statius

01 juli 2019

17u53 5 Deinze Door de extreme hitte bleef de Tolpoortbrug in Deinze zaterdagnamiddag opnieuw haperen. Hierdoor waren de winkels in de Tolpoortstraat gedurende drie uur amper bereikbaar. De handelaars trekken aan de alarmbel. De stad wil snel overleg met De Vlaamse Waterweg.

Zaterdagnamiddag omstreeks 16.15 uur geraakte de Tolpoortbrug opnieuw oververhit en de brandweer moest ingeschakeld worden om ze af te koelen. Bij De Vlaamse Waterweg, die de brug beheert, erkent men het probleem: “Door de hitte zet de ophaalbrug uit waardoor ze niet meer goed open en dicht kan", zegt communicatieverantwoordelijke Hélène Vermeulen. “Tijdens de zomermaanden koelen we de brug af met een pomp, maar wanneer het extreem warm wordt zoals zaterdag, moet de brandweer voor extra afkoeling zorgen. Hierdoor was de brug tot iets na 19 uur afgesloten voor het verkeer.”

Aangezien de rijrichting van De Tolpoortstraat begin april werd omgedraaid konden auto’s gedurende drie uur de straat niet meer inrijden. Enkele handelaars trokken aan de alarmbel. Sofie Martens van lingeriezaak Martieline uitte haar frustraties op Facebook: “Is het normaal dat wij op de eerste dag van de solden afgesloten zijn van alle verkeer vanaf 16 uur? Ik weet dat het een hittegolf is, maar hittegolven gaan toenemen door klimaatopwarming , dus het ziet er niet zo goed uit als je een handelaar bent in de Tolpoortstraat. Waar kunnen we terecht voor ons geleden financieel verlies? Hopelijk gaat de stad de impact van een simpele draairichting van onze straat serieus nemen en komt men tot het verstand om alles terug te draaien, nu het nog niet allemaal verloren is.” De Facebookpost weekte heel wat reacties los. “Ik moest even ventileren”, zegt Sofie Martens achteraf. “Maar het is een feit dat er sinds de omkering van de rijrichting minder passage is in de straat. Onze klanten moeten meer moeite doen om tot bij ons te geraken. Het incident van zaterdag was de druppel, want door die defecte brug zaten we op een eiland. We zijn nu drie maanden ver sinds de omkering van de rijrichting, maar de positieve effecten blijven uit. Er is dringend nood aan meer overleg en aan een vervroegde evaluatie.” Ook Liesbeth De Pestel van Nancy Store heeft bedenkingen bij het draaien van de straat. “Ik sta open voor verandering en ik blijf positief, maar ik merk toch dat er veel minder leven is in de Tolpoortstraat. Niet enkel de handelaars, maar ook de klanten spreken er over. Een evaluatie is dus zeker nodig. Maar wat echt niet kan, is dat men te pas en te onpas aan de brug begint te werken, waardoor wij amper bereikbaar zijn.”

“Wanneer de brug urenlang omhoog staat, kan je de straat noch in- noch uitrijden, gelijk in welke rijrichting", zegt mobiliteitsschepen Bart Van Thuyne (CD&V). “Het is vroeger ook al voorgevallen dat de brug defect was en dan was het één grote chaos in de Tolpoorstraat. Het omkeren van de rijrichting verandert daar niet veel aan. Sinds de invoering van de maatregel is het aantal auto’s met 20% verminderd, maar er passeren wel tweeënhalf keer meer fietsers door de straat. Dat er minder passage is, kan je niet enkel linken aan het omkeren van de straat. Maar ik ga wel volledig akkoord met het feit dat die brug niet zou mogen haperen. Het kan toch niet zijn dat bij extreme koude of hitte de brug in het centrum van onze stad niet meer open en dicht gaat? We zitten zo snel mogelijk met De Vlaamse Waterweg samen om te kijken hoe we dit kunnen voorkomen in de toekomst.”