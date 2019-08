Toeristische Leie lijdt onder te snelle pleziervaarders: “Golfslag nefast voor aangemeerde bootjes en oevers” Wouter Spillebeen

07 augustus 2019

14u30 12 Deinze De toeristische Leie tussen Deinze en Drongen heeft in de zomer te lijden onder ‘snelvaarders’. Een vzw die de omgeving van de Leie wil beschermen, kaart aan dat de golfslag van te snelle boten nefast kan zijn voor de oevers en voor aangemeerde kleine boten. “Velen kennen gewoon de regels niet.”

Tijdens de zomermaanden neemt de pleziervaart sterk toe op de toeristische Leie, het stuk natuurlijke waterloop dat van Drongen door Sint-Martens-Latem tot in Deinze loopt. Dat is een goede zaak voor het toerisme, maar niet voor de omgeving van de waterloop en de omwonenden. Dat zegt vzw L.O.B. (Leie Omgeving Beschermen). “De toeristische Leie is niet alleen een openbare waterweg voor pleziervaart, haar vallei vormt een cultuurhistorisch relict in een mooi landschap met veel groen. Laat er ons samen zorg voor dragen, voor onze kinderen en kleinkinderen,” vertelt voorzitter van L.O.B. Luc Ledoux. Een belangrijke factor die bijdraagt tot de vernieling van de omgeving, zijn volgens hen de ‘snelvaarders’.

“Deze zomer was het botenverkeer zeer druk en werd er veel te snel gevaren”, klinkt het bij de vzw. “De anders zo kalme Leie was in een kolkende golvenzee veranderd.” Door het wilde water dat de ‘snelvaarders’ veroorzaakten, zonk een sloep die aangemeerd lag in Sint-Martens-Latem. “De sloep maakte water en zonk naar de bodem van de Leie. Er is een klacht ingediend door de eigenaar, die ook een lid is van L.O.B.”

Sensibilisering

De golfslag is niet enkel gevaarlijk voor aangemeerde kleine boten. “Een ander gevolg is de afkalving van de oevers. Daardoor worden de eigendommen van de bewoners altijd maar kleiner. Velen denken dat dat een zeer traag proces is dat eeuwen duurt, maar in werkelijkheid gaat het veel sneller. Bewoners zien hun eigendom verdwijnen en soms zakken hele steigers in het water”, legt Ward Claeyssens, secretaris van de vzw uit.

De maximumsnelheid op de toeristische Leie is beperkt tot zeven kilometer per uur tussen Deinze en Astene en acht kilometer per uur tussen Astene en de Ringvaart in Drongen. “Er staan geen borden die de snelheidslimieten aangeven”, zegt Claeyssens. “Velen kennen gewoon de regels niet. Met een werkgroep willen we bootclubs aanspreken en samenwerkingen opzetten tussen verschillende instanties. We hebben ook contact opgenomen met de Scheepvaartpolitie om een gezamenlijke sensibiliseringsactie op te zetten, maar dat staat nog in de kinderschoenen.”

Flitspalen langs het water

Eerder probeerde de vzw bootjestoeristen al te sensibiliseren door langs de Leie borden te plaatsen met het opschrift “Spaar de oevers, geen golfslag!” Maar die actie bleek weinig uit te halen. Een van de borden werd zelfs vernield door vandalen.

“Het probleem is bij ons ook al jaren gekend”, duidt de Scheepvaartpolitie. “We richten er regelmatig acties op en dat is vrijwel het enige wat we kunnen doen. We kunnen moeilijk verbieden om een snel vaartuig te water te laten. Het is aan het individu om het verstand te gebruiken. Het probleem is niet enkel beperkt tot de toeristische Leie. Het zou zeker geen slecht idee zijn als de waterwegbeheerder er een bewustwordingscampagne aan zou wijden. We willen de waterweggebruiker er genoeg van doordringen dat ze zich aan de regels moeten houden.”

Maar zo’n campagnes hebben grenzen. “Er zijn altijd heethoofden die zeer hoge snelheden aanhouden, hoe vaak je ook sensibiliseert. Vergelijk het maar met de snelheden op de weg.” In tegenstelling tot op de rijweg staan er nog geen flitspalen langs het water. “Er zijn mogelijkheden, maar om metingen uit te voeren, moet je meetinstrumenten hebben die door alle partijen aanvaard worden. Die mogelijkheden worden intern bekeken”, aldus de Scheepvaartpolitie.