Toerisme Leiestreek zoekt 101 creatieve hotspots Anthony Statius

05 september 2019

16u12 11 Deinze Toerisme Leiestreek is op zoek naar creatieve hotspots. Wie met zijn of haar zaak of evenement een uniek verhaal te vertellen heeft, kan zich nog tot 5 november inschrijven voor de campagne ‘101 hotspots in de Leiestreek’.

Toerisme Leiestreek heeft donderdagmiddag haar nieuw beleidsplan voorgesteld in microbakkerij en eethuis Den Hert in Eke (Nazareth). Geen toevallige keuze, want de komende jaren gaat men naarstig op zoek naar soortgelijke creatieve hotspots in de ganse Leiestreek.

“Ons nieuwsbeleidsplan bevat enkele verhaallijnen waarmee we onze Leiestreek willen promoten”, zegt Claude Croes, voorzitter van Toerisme Leiestreek. “In 2020 zullen wij onze ‘creatieve hotspots’ centraal stellen; dit zijn speciale plekken waar je moet geweest zijn. We denken hierbij aan horecazaken die de combinatie maken met iets anders, bijvoorbeeld een café waar je vinyl of interieur kan kopen, horecazaken op speciale locaties, hoeves met vernieuwende concepten of producten, hippe en verrassende winkelconcepten of tijdelijke concepten of events. De selectie gebeurt door een jury van creatievelingen uit de streek.”

“De geselecteerde kandidaten worden in 2020 opgenomen in de campagne van de Leiestreek”, vervolgt Claude Croes. “Indien mogelijk wordt er ook een fietsroute uitgewerkt die langs de zaak passeert. Inschrijven kan nog tot 5 november.”

Meer info en inschrijvingen via www.toerisme-leiestreek.be/hotspots.