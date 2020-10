Toekomstige haarstylistes openen kapsalon Prestige Anthony Statius

02 oktober 2020

13u16 2 Deinze Voor een nieuwe coupe kan je vanaf nu terecht in Leiepoort campus Sint-Theresia. Daar openden de zeven leerlingen van het specialisatiejaar haarstilist hun didactisch kapsalon Prestige.

Onder leiding van Marieke Brusselmans, Lien Coussens en Griet Van Gansberghe leren de leerlingen hoe ze een eigen onderneming runnen. Het doel is ervaring opdoen om later zelf een kapsalon op te starten met alle aspecten die daarbij aan bod komen zoals de aan- en verkoop van producten, het onthalen en begeleiden van klanten en het bijhouden van de boekhouding.

Dit jaar is het de beurt aan Xena Cornelis, Celine Lagaisse, Liesel Schollaert, Layla Van de Voorde, Yamina Van de Walle, Jessy Verhulst en Elise Waelkens. Zij ontvangen zowel dames, heren als kinderen. Prestige is open op maandag van 9.30 uur tot 13 uur, op woensdag van 13.10 tot 16.30 uur en op vrijdag van 8.40 tot 12 uur. De leerlingen zijn op deze dagen te bereiken op het nummer 09/381.51.26. Het kapsalon bevindt zich in de Gentpoortstraat 31.