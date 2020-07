Toch braderie in Deinze, eind augustus extra koopweekend Anthony Statius

15 juli 2020

13u09 0 Deinze In Deinze is er dan toch braderie. Nog tot en met zaterdag 18 juli kan je in de centrumstraten terecht voor koopjes, kortingen en acties.

De jaarlijkse braderie in de Deinse centrumstraten was eerst afgelast, maar dankzij de versoepeling van de coronamaatregelen mogen de kraampjes toch opgesteld worden. Vorige maand organiseerden enkele handelaars van de Tolpoortstraat en de Markt outletdagen en deze week is er vanuit Deinze Winkelstad de braderie die loopt vanaf vandaag tot en met zaterdag 18 juli.

“Er staan zo’n veertig kraampjes verspreid over de centrumstraten”, zegt schepen van Lokale Economie Bruno Dhaenens (Open Deinze). “Er werd bewust gekozen om geen randanimatie te voorzien, omwille van veiligheidsredenen. Eind augustus wordt nog een extra koopweekend gepland. Dit voorstel moeten wel eerst nog besproken worden op de raad van bestuur van Deinze Winkelstad.”