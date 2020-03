Tips voor je klimaattuin in de bib Anthony Statius

03 maart 2020

14u10 0 Deinze Voor tips in je klimaattuin moet je op zondag 8 maart in de bibliotheek van Deinze zijn. Tuinjournalist Marc Verachtert stelt er zijn nieuwste worp ‘Zakboek voor de klimaattuin’ voor.

Op uitnodiging van Tuinhier Deinze komt Marc Verachtert zijn mezing ‘De klimaattuin: niet te warm, te droog of te nat…’ voorstellen in Deinze. De auteur van ‘Zakboek voor de klimaattuin’ en bezieler van de Japanse Tuinen in Hasselt geeft er praktische tips over hoe je droogte kunt voorkomen, wat je kunt doen tegen slagregen en hoe je jouw tuin omvormt tot een verkoelend oase.

Deze lezing vindt plaats op zondag 8 maart om 9.30 uur in de kelder van de bibliotheek van Deinze. De toegang is gratis.