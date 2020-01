Tips voor in de tuin tijdens nieuwjaarsreceptie VELT Anthony Statius

20 januari 2020

15u16 0 Deinze VELT Leieland nodigt iedereen uit voor haar nieuwjaarsreceptie op vrijdag 31 januari. De vereniging stelt in zaal De Klaproos al haar activiteiten voor het komende jaar voor.

Wie benieuwd is naar wat VELT Leieland bedoelt met ‘Make Belgium wild again’ moet op vrijdag 31 januari naar zaal De Klaproos in Landegem komen. “Louis De Jaeger is die avond onze gastspreker”, zegt Mieke Roelens van VELT. “Hij is gepassioneerd door permacultuur en duurzaam landschapsontwerp. Hij ontwerpt privétuinen, bedrijfsterreinen en campussen. Hij zal ons tips leren over hoe je meer uit je tuin kan halen. Voor jezelf én voor je omgeving.”

De nieuwjaarsreceptie start om 19.30 uur. Deelnemen is gratis voor alle leden of niet-leden. Inschrijven kan via info.leieland@velt.be.