Tijdelijke vrijwilligers gezocht voor Kind en Gezin Anthony Statius

08 april 2020

08u39 0 Deinze Kind en Gezin is op zoek naar vrijwilligers voor heel wat consultatiebureaus in Oost-Vlaanderen, waaronder ook het bureau in Deinze.

Op woensdag 1 april is Kind en Gezin haar dienstverlening weer opgestart. Om de arts en verpleegkundige van Kind en Gezin bij te staan zijn zij op zoek naar vrijwilligers. Omdat ze slechts beperkt beroep kunnen doen op de huidige groep vrijwilligers in deze coronatijden zijn ze op zoek naar nieuwe tijdelijke vrijwilligers tussen 18 en 65 jaar die niet tot de risicogroep behoren. Dus geen personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een verzwakt immuunsysteem of personen met een chronische ziekte.

Tot de taken behoren het onthaal coördineren en zorgen voor een vlotte doorstroom, het bewaken van de social distancingmaatregelen, het slechts toelaten van één ouder en één kind en het opvolgen van de strikte hygiënische maatregelen

Wie interesse heeft kan mailen naar consultatiebureaus.bmovl@bondmoyson.be.