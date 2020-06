Tijdelijke rijrichting Kalkhofstraat/Leiedam verlengd tot wanneer fiets- en voetgangersbrug af is Anthony Statius

22 juni 2020

09u07 0 Deinze De omgekeerde rijrichting in de Kalkhofstraat en de Leiedam blijft behouden tot wanneer de fietser- en voetgangersbrug tussen de Brielpoort en de Tolpoortstraat af is. De tijdelijke verkeersmaatregel was voorzien tot woensdag 1 juli, maar het stadsbestuur zal dit verlengen. Oppositiepartij N-VA vraagt om de huidige rijrichting te bestendigen.

De rijrichting van de Kalkhofstraat en een deel van de Leiedam in Deinze werd op maandag 13 januari omgedraaid. Het autoverkeer kan momenteel van de Guido Gezellelaan tot aan de Markt rijden. Komende vanuit de Leiedam mag je zowel links naar de Tolpoortstraat en rechts naar de Markt afslaan. Rechtdoor rijden richting de Brielstraat is niet toegestaan. Deze tijdelijke verkeersmaatregel werd ingevoerd als tegemoetkoming naar de handelaars van de Tolpoortstraat en de Markt. Daar werd de rijrichting definitief omgedraaid met als gevolg dat er nog maar slechts een toegangsweg voor auto’s overbleef.

“De omgekeerde rijrichting in de Kalkhofstraat en een deel van de Leiedam zorgde voor een extra toegangsweg tot de Tolpoortstraat”, zegt mobiliteitsschepen Bart Van Thyne (CD&V). “Deze maatregel kwam er in afwachting van de voetgangers- en fietsersbrug tussen de Brielpoortparking en de Tolpoortstraat. De maatregel zou opgeheven worden op 1 juli, maar aangezien de brug nog niet klaar is, wordt ze verlengd. We verwachten dat de brug tegen 1 april volgend jaar klaar zal zijn.”

Oppositiepartij N-VA is vragende partij om de huidige rijrichting in de Kalkhofstraat te bestendigen. Fractieleider Bart Vermaercke (N-VA): “We zullen op de gemeenteraad van woensdag 24 juni een raadsbesluit voorleggen die de huidige situatie bestendigt. Het is tijd dat er wat rust komt in de winkelstraten van Deinze. De handelaars, horeca, inwoners en bezoekers hebben geen nood aan nog meer, al dan niet tijdelijke, verrassingen en geëxperimenteer met parkeer- en mobiliteitsproblemen tot gevolg.”

Schepen Bart Van Thuyne benadrukt dat de huidige rijrichting in de Kalkhofstraat tijdelijk is. “De maatregel wordt over het algemeen positief ervaren, maar we zullen de situatie pas evalueren eens de brug af is. Dan kunnen we nog altijd beslissen of de huidige rijrichting behouden blijft.”