Tijdelijk geen water door breuk in leiding Anthony Statius

08 september 2020

08u55 0 Deinze Door een breuk in een waterleiding is er tijdelijk geen water in de regio Deinze. Farys laat weten alles in het werk te stellen om het probleem zo snel mogelijk op te lossen.

In heel wat huizen in Deinze en omliggende gemeenten komt er deze ochtend amper of geen water uit de kraan. Het probleem is een breuk in de waterleiding. “Farys is druk bezig met het herstellen van de breuk”, zegt schepen van Openbare Werken Johan Cornelis (CD&V). “Normaal gezien zou het probleem tegen 10 uur moeten opgelost zijn.”