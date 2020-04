Tijdelijk eenrichtingsverkeer op Maaigemdijk en verplicht rechts wandelen in de stad Anthony Statius

20 april 2020

13u42 2 Deinze Op verschillende plaatsen in Deinze zijn borden geplaatst om social distancing te bevorderen. Zo geldt er tijdelijk eenrichtingsverkeer op Maaigemdijk en in het stadscentrum sporen borden aan om rechts te wandelen.

Afstand houden van elkaar. Het is de meest gehoorde maatregel om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Gemakkelijker gezegd dan gedaan, want op zonnige dagen gaat iedereen massaal wandelen en fietsen. In Deinze wil het stadsbestuur voorkomen dat deze wandelaars en fietsers elkaar te dicht kruisen en om deze boodschap kracht bij te zetten, werden op enkele plekken waarschuwingsborden geplaatst.

Op Maaigemdijk, het populaire wandelpad aan de oude Leiearm op de grens van Astene en Bachte-Maria-Leerne geldt nu tijdelijk eenrichtingsverkeer. Zo moet men komende van Astene Sas aan de driesprong rechtdoor. Rechts afslaan is dus verboden. In enkele straten in het stadscentrum zoals in de Tolpoortstraat staan dan weer borden die de wandelaars vragen om op het voetpad telkens rechts van de rijweg te wandelen.